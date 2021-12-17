В Татарстане пожилых начнут вакцинировать от коронавируса на дому

Медики, освободившиеся после закрытия ряда мобильных прививочных пунктов в Татарстане, займутся вакцинацией пожилых людей на дому. Об этом сообщил сегодня главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

Охват вакцинацией против коронавирусной инфекции среди пожилых в Татарстане сейчас составляет 60%. Участковые врачи-терапевты обходят пожилых и оформляют заявки на вакцинацию на дому.

Последний день сегодня работают мобильные точки вакцинации в «Мегастрое» на проспекте Победы, 101; в здании бывшего аквапарка «Барионикс» по адресу Мазита Гафури, 46; в отделении Сбербанка на проспекте Альберта Камалеева, 26/12 и в КДК имени Ленина.

Ольга Шагиева