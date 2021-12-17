Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев из Кении

Россия с 19 декабря ограничит въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней. Об этом сообщили в оперштабе РФ по противодействию распространению COVID-19.

Прибывающие из Кении должны находиться на 14-дневной изоляции с прохождением двукратного ПЦР-тестирования, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Два дня назад в Кении выявили три первых случая заражения омикрон-штаммом.

28 ноября Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничила въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки. Россиян, прибывающих из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, обязали проходить экспресс-тестирование на коронавирус.



Татьяна Леухина