Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев из Кении
Россия с 19 декабря ограничит въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней. Об этом сообщили в оперштабе РФ по противодействию распространению COVID-19.
Прибывающие из Кении должны находиться на 14-дневной изоляции с прохождением двукратного ПЦР-тестирования, пишет «РИА Новости».
Два дня назад в Кении выявили три первых случая заражения омикрон-штаммом.
28 ноября Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничила въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки. Россиян, прибывающих из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, обязали проходить экспресс-тестирование на коронавирус.
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