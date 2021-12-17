В РТ обследовали 144 граждан, прибывших из стран, где был выявлен омикрон-штамм — заболевших не обнаружено

В Татарстане усилен санитарно-карантинный контроль за прибывшими из стран, где зарегистрированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Все результаты оказались отрицательными. Уже обследованы 144 таких человека. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



По ее словам, в случае если в республику прибудут граждане из десяти стран, относящихся к особой зоне риска по «омикрону» (например, ЮАР), то им необходимо в обязательном порядке пройти 14-дневную изоляцию в условиях стационара или обсерватора.

Диана Жиленкова