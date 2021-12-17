Уровень коллективного иммунитета в России достиг 58,2%
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 58,2%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Регионы-лидеры по коллективному иммунитету: Севастополь (88,7%), Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург, Подмосковье (выше 75%), передает «РИА Новости».
По состоянию на 17 декабря первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76 523 086 раз, полностью вакцинированы 70 831 362 россиян, привела данные Голикова.
Вице-премьер призвала нарастить темпы вакцинации перед Новым годом и соблюдать ограничительные меры в период новогодних праздников.
Сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что в Татарстане привиты 74% от взрослого населения. По данным ведомства, для достижения коллективного иммунитета в республике нужно привить еще 300 тысяч человек. Подробнее о ситуации с COVID-19 в республике — в материале «Реального времени».
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