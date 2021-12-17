Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий COVID-19 в середине 2021 года

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономика страны восстановилась от последствий пандемии коронавируса уже в середине 2021 года, сообщает ТАСС.

По словам лидера страны, об этом говорят объективные индикаторы. Экономика вышла на докризисный уровень, и показатели занятости тоже вернулись к значениям 2019 года.

Путин считает, что такое быстрое восстановление экономики — это видимый результат работы всего делового сообщества России. По его мнению, большинство предпринимателей страны проявило ответственность за свои коллективы.

Фото: kremlin.ru

Также сегодня Путин призвал граждан прислушаться к эпидемиологам и соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники.

Дарья Акимова