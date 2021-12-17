В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще пять новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали женщины 1949, 1940, 1946, 1951 годов рождения и мужчина 1961 года рождения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 368 татарстанцев.

В республике, по данным на 17 декабря, подтвердились 108 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 заразились 41 388 жителей республики. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в республике снизилась на 18%.



Татьяна Леухина