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В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

18:29, 17.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще пять новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали женщины 1949, 1940, 1946, 1951 годов рождения и мужчина 1961 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 368 татарстанцев.

В республике, по данным на 17 декабря, подтвердились 108 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 заразились 41 388 жителей республики. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в республике снизилась на 18%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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