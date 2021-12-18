Ученые заявили, что в случае «омикрона» риск повторного заражения COVID-19 повышается в пять раз

Фото: Максим Платонов

Перенесшие COVID-19 люди могут в пять раз чаще повторно заражаться вирусом в случае с омикрон-штаммом по сравнению с дельта-вариантом. Об этом свидетельствует исследование ученых из Имперского колледжа Лондона.

Как отметили специалисты, до появления «омикрона» перенесшие коронавирус люди были защищены от повторного заражения в 85% случаев. После возникновения нового штамма этот показатель снизился до 19%. Ученые добавили, что свидетельств о том, что «омикрон» менее опасен, чем «дельта», пока не обнаружено, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что в ЮАР число госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось до 1,7% на фоне распространения омикрон-штамма. А во время распространения дельта-варианта COVID-19 этот показатель составлял 19%.

Диана Жиленкова