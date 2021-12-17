Систему QR-кодов в Татарстане не отменят до Нового года

В Татарстане не планируют отменять систему QR-кодов до Нового года. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Все те меры, которые на сегодня есть, мы считаем, что они, безусловно, вынужденные, безусловно, неприятные для наших жителей, но они крайне необходимые», — сказала глава ведомства.

В Татарстане постепенно снижается количество заболевших коронавирусом. Положительная динамика наблюдается в течение последних четырех недель. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в республике снизилась на 18%. В то же время республика находится на подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом.



Ольга Шагиева