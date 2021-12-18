В ЮАР сократилось число госпитализации пациентов с COVID-19 из-за «омикрона»

В ЮАР число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось до 1,7% на фоне распространения штамма «омикрон». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра здравоохранения республики Джо Фаахла.

Такие данные медики фиксируют по итогам второй недели новой вспышки. Министр отметил, что во время распространения штамма «дельта» уровень госпитализации составлял 19%.

При этом число заболевших во время вспышки «омикрона» превышает аналогичные показатели в ходе распространения «дельты». Вторую неделю в ЮАР ежедневно заражаются более 20 тысяч человек, тогда как при «дельте» этот показатель составлял около 4,4 тысячи заболевших в день. Также власти фиксируют «очень незначительное» увеличение количества смертей.



Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала «пугающей» скорость распространения «омикрона» в мире. Ученые медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed) выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.



Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков называл новый штамм «омикрон» предвестником конца пандемии. Также он выдвинул версию, что этот вариант создали искусственно.



Татьяна Леухина