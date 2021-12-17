За неделю в Татарстане за нарушение антиковидных мер предприятия оштрафовали на 554 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

За последнюю неделю в Татарстане 15% объектов работали с нарушением антиковидных мер. Были наложены штрафы на общую сумму 554 тысячи рублей. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

За этот период было проверено 292 объекта, из них у 42 обнаружили нарушения. Также за неделю приостановили деятельность семи объектов за нарушение антиковидных мер.

Также продолжается проверка обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. За неделю было проверено 127 трудовых коллективов. В 13 из них 10% сотрудников были непривитыми.

Диана Жиленкова