Главное о коронавирусе на 15 декабря: проявления постковидного синдрома, заболело менее 4% привитых
Минниханова попросили отменить QR-коды
- Депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отменить QR-коды в городском общественном транспорте. Она отметила, что в ее приемную горожане жалуются на то, что в связи с введением QR-кодов им ограничили пользование общественным транспортом.
- Татарстан, а еще Башкортостан, Ростовская, Нижегородская и Самарская области испытывали трудности в начале пандемии, но со временем адаптировались к новым условиям, к такому выводу пришли ученые Уральского и Южного федеральных университетов после проведения анализа положения высокоурбанизированных регионов России с центрами-миллионниками.
- Утром в казанском электротранспорте обнаружили 16 человек без QR-кода. Из этого числа QR-кода не оказалось у девяти пассажиров в трамваях и троллейбусах, еще у семи — в метрополитене.
- В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Жертвами инфекции стали: женщины 1947, 1953, 1942 годов рождения и мужчины 1955 и 1956 годов рождения.
- С 1 по 14 декабря в общественном транспорте Казани выявлено 4833 пассажира без масок. После замечаний все пассажиры надели маски. Ревизорами было проверено 3702 единицы общественного транспорта. Проверка проходила на 50 контрольных точках, сообщает Комитет по транспорту Казани.
Предвестник конца пандемии
За последние сутки в России проведена 431 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 616 188 человек.
- Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе рассказал о проявлениях постковидного синдрома. По его словам, человек после перенесенного заболевания не всегда понимает, как сказался на нем коронавирус. В большинстве случаев жалоб нет. Кекелидзе отметил, что после коронавируса появляется одышка и чрезмерная раздражительность, иногда наблюдается потеря памяти различной степени.
- Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что, поскольку заболевание новым штаммом коронавируса «омикрон» протекает в более легкой форме даже у невакцинированных, этот вариант вируса может являться предвестником конца пандемии.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для уточнения числа граждан, которые переболели COVID-19, но при этом не обращались за медицинской помощью, нужно проводить анализ.
- Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах к первому чтению. Глава комитета Василий Пискарев рассказал, что регионы уже начали направлять поправки ко второму чтению в этот законопроект.
- В ковидный сертификат включат данные о медотводе. Сейчас в нем содержатся данные о перенесенной болезни, а скоро он будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном.
- Центр имени Чумакова разрабатывает вакцину против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. По его словам, в ЮАР несколько лет назад центр начал работы по созданию вакцин на основе вирусных частиц, лишенных генетического материала. Был отработан ряд разных методов, в том числе по доставке в клетки, выделению и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас сотрудники центра работают над вакциной от коронавируса на основе таких частиц в клетках насекомых.
- С января 2022 года в России пункты пропуска через государственную границу начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них. Системами оснастят 99 пунктов пропуска.
- Президент России Владимир Путин поручил Кабмину выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с COVID-19 в предстоящие новогодние праздники. Министр финансов РФ Антон Силуанов ответил, что средства на это есть. По его словам, это обойдется бюджету примерно в 8 млрд рублей.
- Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте. Такое мнение он выразил на совещании с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала сохранять действующие ограничения из-за нового штамма «омикрон» и новогодних праздников.
- В России уровень коллективного иммунитета достиг 56,1%. Первым компонентом привились 75,8 млн человек, полностью вакцинированы — 69,4 млн россиян.
- Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, почему сняли законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. По словам Турчака, законопроект не был готов даже к первому чтению. Он добавил, что здоровье пассажиров общественного транспорта не снимается с повестки дня, поэтому подобный законопроект будет обсуждаться с экспертным сообществом в дальнейшем.
- В вакцинации от коронавируса раз в три месяца нет необходимости, такого мнения придерживается замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, «то, что сейчас публикует Pfizer, похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование».
- С 19 декабря в Башкирии работодатели будут отстранять невакцинированных сотрудников. По требованию Роспотребнадзора общий процент вакцинированных работников должен быть на уровне 80%. Остальные 20% могут составлять сотрудники с медотводом и прочие: люди на обучении, в декретном отпуске и в командировках.
- Центр им. Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон». По словам Гинцбурга, пока нет доказательств, что штамм «омикрон» вытеснит дельта-штамм. Тогда потребуется двухкомпонентная вакцина, которая будет защищать от обоих штаммов.
- ЕГЭ в 2022 году планируют провести в «доковидном» формате, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации весной в расписание ЕГЭ «могут быть внесены коррективы».
- Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет и провоцирует перестройки организма, характерные для старения. По словам Скворцовой, эти изменения на первых этапах могут быть обратимы и скорректированы. В связи с этим требуется новый подход к формированию восстановительного лечения людей, перенесших коронавирус.
- Директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов считает, что вакцина от коронавируса «КовиВак» не нуждается в модификации. Она должна быть эффективна против омикрон-штамма коронавируса, заявил он. Пока исследования эффективности не проводились.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия еще не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию, необходимую для регистрации отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Песков отметил, что было разное понимание, какая именно должна быть информация и как именно ее нужно предоставлять. Поэтому РФ постепенно «адаптируется» к иным стандартам.
- Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что лекарство от коронавируса «Мир-19» сейчас проходит процедуру регистрации. В настоящее время завершена вторая фаза испытаний.
- В России создали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Разработка уже тестируется в ЮАР.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России доля тех, кто привился от COVID-19, но все же заболел, составляет 3,9%. А в стационарах оказывается не более 1,7%. По его словам, люди, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, болеют гораздо реже и еще реже попадают в медучреждения.
«Омикрон» распространился в большинстве стран
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 271 501 910 человек, 5 321 328 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 233 346). На второй строчке — Индия (34 710 628), на третьей — Бразилия (34 710 628), на четвертой — Великобритания (10 995 311), на пятой — Россия (9 899 139, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (800 343). За ними следуют Бразилия (616 970), Индия (1 202 514), Мексика (296 984), Россия (286 023).
- Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что заболеваемость новым штаммом коронавируса «омикрон» может достигнуть своего пика через несколько недель. Он отметил, что в странах, где выявили этот вариант, наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев.
- Главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Pfizer Пол Бертон заявил, что штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» могут одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально способно привести к появлению новой, еще более опасной разновидности вируса. По мнению опрошенных изданием экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.
- Ученые Пекинского университета выяснили, что доля бессимптомных носителей вируса среди людей с положительным результатом ПЦР-теста и подтвержденным диагнозом «коронавирус» превышает 40%. Бессимптомные носители являются потенциальными источниками передачи коронавируса. Ученые обнаружили, что доля таковых среди жителей домов престарелых — 4,52%, авиапассажиров и пассажиров круизных лайнеров — 2,02%, медработников и пациентов — 0,4%, а также беременных женщин — 2,34%.
- Американские ученые из университета Брауна создали устройство Bubbler, благодаря которому можно эффективно находить РНК коронавирусной инфекции и диагностировать ее. Bubbler выполняет обратную транскрипцию РНК (то есть конвертацию РНК в ДНК) из вирусных частиц, выдыхаемых пациентом. Он также способен предоставлять дополнительную информацию, такую как вирусная нагрузка и штамм вируса.
- Новый штамм коронавируса «омикрон» распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. На данный момент 77 стран сообщили о случаях «омикрона».
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