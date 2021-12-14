В России уровень коллективного иммунитета достиг 56,1%
В России уровень коллективного иммунитета достиг 56,1%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Первым компонентом привились 75,8 млн человек, полностью вакцинированы — 69,4 млн россиян, передает ТАСС.
В минувшую пятницу Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета достиг 55,7%.
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 231 564 человека. За последние сутки вакцинировались 7 803 жителя республики. Полностью вакцинированы 1 857 452 татарстанца.
За минувшие сутки в России выявили 28 343 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 10 074 797.
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