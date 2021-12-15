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Главный психиатр Минздрава рассказал о проявлениях постковидного синдрома

08:16, 15.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главный психиатр Минздрава рассказал о проявлениях постковидного синдрома
Фото: realnoevremya.ru

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе рассказал о проявлениях постковидного синдрома.

По его словам, человек после перенесенного заболевания не всегда понимает, как сказался на нем коронавирус. В большинстве случаев жалоб нет. Кекелидзе отметил, что после коронавируса появляется одышка и чрезмерная раздражительность, иногда наблюдается потеря памяти различной степени.

«Мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. <…> О том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — приводит его слова РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова призвала переболевших COVID-19 пройти ряд обследований.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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