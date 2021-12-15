Утром в казанском электротранспорте без QR-кода пытались проехать 16 человек

Утром в казанском электротранспорте обнаружили 16 человек без QR-кода. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Из этого числа QR-кода не оказалось у девяти пассажиров в трамваях и троллейбусах, еще у семи — в метрополитене. Как отметили в предприятии, утро обошлось без конфликтных ситуаций и приезда полиции.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, этим утром выявили 45 нарушителей масочного режима в электротранспорте. После замечания 32 пассажира надели средство индивидуальной защиты, остальные 13 человек покинули пассажирский салон.

В целом за декабрь в общественном транспорте Казани обнаружили 4 833 нарушителя масочного режима. После соответствующего замечания все надели маску. В общей сложности было проверено 3 702 единицы общественного транспорта на 50 контрольных точках, передает городской Комитет по транспорту.

Вчера стало известно, что в Татарстане готовится проект компенсации убытков перевозчикам после введения QR-кодов. За весь период, в среднем, пассажиропоток снизился на 23,8%.

Диана Жиленкова