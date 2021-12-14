В ФМБА заявили, что COVID-19 ускоряет старение организма

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет и провоцирует перестройки организма, характерные для старения. Об этом сообщил РБК.

По словам Скворцовой, эти изменения на первых этапах могут быть обратимы и скорректированы. В связи с этим требуется новый подход к формированию восстановительного лечения людей, перенесших коронавирус.

Подобное говорила в марте 2021 года директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, а в декабре 2020 года — профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее главврач городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова рассказала о последствиях перенесенного COVID-19. В 30% случаев жаловались на выпадение волос, а также было много случаев психических отклонений, депрессии и боли в суставах.



Дарья Акимова