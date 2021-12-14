В ковидный сертификат включат данные о медотводе

В ковидный сертификат включат данные о медотводе. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Ковидный сертификат защищен от подделки штрих-кодом, который подтверждает его действительность.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера она анонсировала выдачу сертификатов на «Госуслугах» по результатам теста на антитела к COVID-19. Также QR-код смогут начать получать граждане, привитые иностранными вакцинами.

Сертификат о медотводе в ноябре разработал Минздрав Татарстана. Им можно воспользоваться лишь для поездки в общественном транспорте. В ведомстве отмечали, что этот QR-код не заменяет собой сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании с портала госуслуг РФ. Тогда же сообщалось, что сертификат с QR-кодом о медотводе будет доступен на портале госуслуг РФ с 1 февраля 2022 года.

Татьяна Леухина