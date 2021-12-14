Центр им. Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон»

Центр им. Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.



По словам Гинцбурга, пока нет доказательств, что штамм «омикрон» вытеснит дельта-штамм. Тогда потребуется двухкомпонентная вакцина, которая будет защищать от обоих штаммов.

«Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний», — приводит его слова ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что оснований менять вакцину против коронавируса пока нет.





Ольга Шагиева