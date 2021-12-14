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Центр им. Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон»

14:27, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Центр им. Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru

Центр им. Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, пока нет доказательств, что штамм «омикрон» вытеснит дельта-штамм. Тогда потребуется двухкомпонентная вакцина, которая будет защищать от обоих штаммов.

«Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний», — приводит его слова ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что оснований менять вакцину против коронавируса пока нет.

Ольга Шагиева
Общество

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