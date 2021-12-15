В ВОЗ допустили, что заболеваемость штаммом «омикрон» может достигнуть пика через несколько недель

Заболеваемость новым штаммом коронавируса «омикрон» может достигнуть своего пика через несколько недель. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он отметил, что в странах, где выявили этот вариант, наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев.

Фото: realnoevremya.ru

— Поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться, — приводит ТАСС его слова.

Одной из самых эффективных мер против «омикрона» Райан назвал вакцинацию. Он отметил, что прививки дают определенный уровень защиты против него.

В России выявлено 16 заболевших омикрон-штаммом россиян, прибывших из ЮАР. Большинство из них имели иммунитет от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что 11 заболевших из 16 были привиты.



Татьяна Леухина