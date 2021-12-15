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В ВОЗ допустили, что заболеваемость штаммом «омикрон» может достигнуть пика через несколько недель

02:33, 15.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ допустили, что заболеваемость штаммом «омикрон» может достигнуть пика через несколько недель
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заболеваемость новым штаммом коронавируса «омикрон» может достигнуть своего пика через несколько недель. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он отметил, что в странах, где выявили этот вариант, наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев.

Фото: realnoevremya.ru

— Поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться, — приводит ТАСС его слова.

Одной из самых эффективных мер против «омикрона» Райан назвал вакцинацию. Он отметил, что прививки дают определенный уровень защиты против него.

В России выявлено 16 заболевших омикрон-штаммом россиян, прибывших из ЮАР. Большинство из них имели иммунитет от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что 11 заболевших из 16 были привиты.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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