Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах к первому чтению

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава комитета Василий Пискарев сообщил, что регионы уже начали направлять поправки ко второму чтению в законопроект о QR-кодах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Комитет Госдумы по здравоохранению дал нижней палате парламента рекомендацию поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Его рассмотрят в первом чтении в этот четверг, 16 декабря.



Вчера Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил мнение, что введение QR-кодов на транспорте перед Новым годом создаст много проблем для людей.



Татьяна Леухина