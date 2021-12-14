ЕГЭ в 2022 году планируют провести в «доковидном» формате

В планах Рособрнадзора провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году в «доковидном» формате — офлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Впрочем, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации весной в расписание ЕГЭ «могут быть внесены коррективы».

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас по расписанию весенняя досрочная волна ЕГЭ запланирована с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля.

В этом году итоговое сочинение написали около 16 тысяч татарстанских выпускников. Положительный результат итогового сочинения (изложения) — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации.



Ольга Шагиева