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Песков: Россия еще не предоставила ВОЗ информацию по сертификации «Спутника V»

13:41, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков: Россия еще не предоставила ВОЗ информацию по сертификации «Спутника V»
Фото: kremlin.ru

Россия еще не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию, необходимую для регистрации отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, работа продолжается. Песков отметил, что было разное понимание, какая именно должна быть информация и как именно ее нужно предоставлять. Поэтому РФ постепенно «адаптируется» к иным стандартам. Представитель Кремля выразил надежду на положительный результат работы, сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что российская сторона предоставит организации дополнительные сведения о «Спутнике V» до конца текущего года.

Диана Жиленкова
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