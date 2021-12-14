С 19 декабря в Башкирии работодатели будут отстранять невакцинированных сотрудников

Невакцинированных сотрудников с 19 декабря будут отстранять от работы работодатели в Башкирии. Это следует из сообщения республиканского Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По требованию Роспотребнадзора общий процент вакцинированных работников должен быть на уровне 80%. Остальные 20% могут составлять сотрудники с медотводом и прочие: люди на обучении, в декретном отпуске и в командировках.

«После 18 декабря Роспотребнадзор начнет контроль за исполнением постановления и в случае невыполнения требований на работодателей, чьи сотрудники не вакцинированы, будут накладываться административные меры, вплоть до штрафных санкций, согласно Кодексу об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 6.3)», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что работодатели получат право отстранять от работы не привитых от коронавируса сотрудников.

Ольга Шагиева