Центр Чумакова разработает вакцину против COVID-19 на основе частиц в клетках насекомых

Центр имени Чумакова разрабатывает вакцину против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. Об этом сообщил ТАСС гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, в ЮАР несколько лет назад центр начал работы по созданию вакцин на основе вирусных частиц, лишенных генетического материала. Был отработан ряд разных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас сотрудники центра работают над вакциной от коронавируса на основе таких частиц в клетках насекомых.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон». Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что пока нет доказательств, что штамм «омикрон» вытеснит дельта-штамм.



Дарья Акимова