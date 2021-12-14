Депутат горсовета Челнов предложила Минниханову отменить QR-коды в транспорте

Депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отменить QR-коды в городском общественном транспорте. Она отметила, что в ее приемную горожане жалуются на то, что в связи с введением QR-кодов им ограничили пользование общественным транспортом.

13 декабря Совет Госдумы РФ снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Госдумы РФ Володин пояснил, что парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают граждане.



Любовь Шебалова