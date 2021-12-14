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Голикова сообщила, что для уточнения числа неофициально переболевших COVID-19 надо проводить анализ

21:58, 14.12.2021
Голикова сообщила, что для уточнения числа неофициально переболевших COVID-19 надо проводить анализ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для уточнения числа граждан, которые переболели COVID-19, но при этом не обращались за медицинской помощью. нужно проводить анализ. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что сдача теста на антитела и последующее получение сертификата переболевшего в случае подтверждения перенесенной болезни будут добровольными.

Фото: realnoevremya.ru

— Поэтому это своего рода амнистия, и каждый такую амнистию проведет по собственному желанию, — передает ТАСС ее слова.

Сегодня стало известно, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе. А вчера Голикова заявила, что сертификаты смогут получить граждане, неофициально переболевшие COVID-19 или привитые зарубежными вакцинами.

Татьяна Леухина
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