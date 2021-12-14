Разработчики «КовиВак» считают, что вакцина не нуждается в модификации

Директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов считает, что вакцина от коронавируса «КовиВак» не нуждается в модификации. Она должна быть эффективна против омикрон-штамма коронавируса, заявил он.

Пока исследования эффективности не проводились.

«Вакцина должна быть априори эффективна, поскольку представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав (вируса). А изменения в омикроне при всей значительности вряд ли будут кардинальными. Мы не ожидаем необходимости (изменять вакцину)», — цитирует Ишмухаметова «Интерфакс».

По словам эксперта, штамм «омикрон» не будет постоянным штаммом. Ишмухаметов считает, что он быстро эволюционирует дальше.

Фото: realnoevremya.ru

В России выявлено 16 заболевших омикрон-штаммом россиян, прибывших из ЮАР. Сейчас в России ученые занимаются изучением омикрон-штамма с точки зрения защитных свойств уже зарегистрированных в стране вакцин. Как и в других странах, в ближайшие две недели станут известны данные об эффективности этих препаратов.



Ольга Шагиева