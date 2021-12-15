Минздрав России: среди привитых от COVID-19 россиян заболевают лишь 3,9%

Фото: Максим Платонов

В России доля тех, кто привился от COVID-19, но все же заболел, составляет 3,9%. А в стационарах оказывается не более 1,7%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде Профсоюза работников здравоохранения РФ.

По его словам, люди, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, болеют гораздо реже и еще реже попадают в медучреждения, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Недавно в Госдуме допустили изменение срока ревакцинации из-за новых штаммов COVID-19. Тем временем замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что необходимости в сокращении срока ревакцинации нет. В частности, речь шла о проведении процедуры раз в три месяца.

Диана Жиленкова