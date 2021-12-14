В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Жертвами инфекции стали: женщины 1947, 1953, 1942 годов рождения и мужчины 1955 и 1956 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 1 353 татарстанца.
В республике за минувшие сутки выявили 179 новых случаев COVID-19. По состоянию на 14 декабря в Татарстане зарегистрировали 40 973 случая COVID-19.
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