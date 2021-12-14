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В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

18:55, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали: женщины 1947, 1953, 1942 годов рождения и мужчины 1955 и 1956 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 1 353 татарстанца.

В республике за минувшие сутки выявили 179 новых случаев COVID-19. По состоянию на 14 декабря в Татарстане зарегистрировали 40 973 случая COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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