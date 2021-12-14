Вирусолог назвал «омикрон» предвестником конца пандемии

Поскольку заболевание новым штаммом коронавируса «омикрон» протекает в более легкой форме даже у невакцинированных, этот вариант вируса может являться предвестником конца пандемии. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

— Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что «омикрон» является предвестником уже конца пандемии, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Значительный рост заболеваемости из-за штамма «омикрон» в ближайшее время возможен, но тяжесть заболевания будет постепенно сходить на нет.

В России выявили 16 заболевших омикрон-штаммом россиян, прибывших из ЮАР. Большинство из них имели иммунитет от коронавируса. Они болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые уже создали модификацию «Спутника V» под штамм «омикрон».



Татьяна Леухина