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Лекарство от коронавируса «Мир-19» проходит процедуру регистрации

13:19, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Лекарство от коронавируса «Мир-19» проходит процедуру регистрации
Фото: realnoevremya.ru

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что лекарство от коронавируса «Мир-19» сейчас проходит процедуру регистрации.

По ее словам, первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность.

Фото: realnoevremya.ru

«В настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата», — сказала она на общем собрании Российской академии наук (РАН).

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19».

Ольга Шагиева
Справка

«Мир-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

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