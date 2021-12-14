Лекарство от коронавируса «Мир-19» проходит процедуру регистрации
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что лекарство от коронавируса «Мир-19» сейчас проходит процедуру регистрации.
По ее словам, первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность.
«В настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата», — сказала она на общем собрании Российской академии наук (РАН).
Ранее сообщалось, что Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19».
Справка
«Мир-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.
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