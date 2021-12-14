Лекарство от коронавируса «Мир-19» проходит процедуру регистрации

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что лекарство от коронавируса «Мир-19» сейчас проходит процедуру регистрации.

По ее словам, первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность.

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«В настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата», — сказала она на общем собрании Российской академии наук (РАН).

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19».



Ольга Шагиева