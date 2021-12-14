На границах России с января 2022 года появится «санитарный щит»

С января 2022 года в России пункты пропуска через государственную границу начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Системами оснастят 99 пунктов пропуска, передает РБК.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О создании «санитарного щита» в России Голикова рассказывала еще в июле. Проект направлен на предупреждение новых пандемий в будущем. По оценке вице-премьера, на него до 2024 года потратят порядка 30 млрд рублей. В сентябре правительство объявило о выделении 2 млрд рублей на меры по созданию «санитарного щита». В их числе — создание ПЦР-центров в крупных городах (среди них есть и Казань). Сообщалось, что на выделенные средства центры гигиены и эпидемиологии получат новое специальное оборудование, а в пунктах пропуска через границу усилят санитарный контроль.



Татьяна Леухина