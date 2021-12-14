В Центре им. Гамалеи не видят необходимости в сокращении срока ревакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В вакцинации от коронавируса раз в три месяца нет необходимости. Такого мнения придерживается замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование», — передает слова Логунова «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Как отметил замглавы Центра им. Гамалеи, пока что публикуются только промежуточные результаты. Поэтому на их основе преждевременно принимать решение о сокращении срока ревакцинации.



Вчера в Госдуме допустили изменение срока ревакцинации из-за новых штаммов COVID-19.

Диана Жиленкова