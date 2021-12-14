Путин поручил удвоить надбавки медработникам, борющимся с COVID-19, в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с COVID-19 в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава РФ сказал, что медики работают в условиях больших нагрузок, хотя не таких, как были в аналогичный период прошлого года, но все же сложных. В новогодние дни 2021 года врачам и социальным работникам обеспечили выплату спецнадбавок в двойном размере.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ответил, что средства на это есть. По его словам, это обойдется бюджету примерно в 8 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

В октябре российский Минтруд разработал перечень компенсационных выплат медикам, который используют в рамках пилотного проекта. Они будут получать выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.



Дарья Акимова