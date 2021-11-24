Минздрав Татарстана заявил о готовности вакцинировать против коронавируса людей из Центра соцреабилитации

Министерство здравоохранения Татарстана готово организовать и провести процедуру вакцинации против коронавируса для граждан, находящихся в Центре соцреабилитации. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы сделать прививку, человек должен иметь хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных — паспорт, СНИЛС или медицинский полис.

С просьбой организовать вакцинацию от коронавируса бездомных обратился директор Центра реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов. В пунктах вакцинации бездомным отказывают в получении прививки, так как у них нет документов.



— Мне звонят коллеги, спрашивают, как быть. Восстановление документов — это дело не одного дня. А прививка людям нужна уже сейчас, — говорит Гайнутдинов.