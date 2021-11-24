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Минздрав Татарстана заявил о готовности вакцинировать против коронавируса людей из Центра соцреабилитации

16:53, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана заявил о готовности вакцинировать против коронавируса людей из Центра соцреабилитации
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Министерство здравоохранения Татарстана готово организовать и провести процедуру вакцинации против коронавируса для граждан, находящихся в Центре соцреабилитации. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы сделать прививку, человек должен иметь хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных — паспорт, СНИЛС или медицинский полис.

С просьбой организовать вакцинацию от коронавируса бездомных обратился директор Центра реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов. В пунктах вакцинации бездомным отказывают в получении прививки, так как у них нет документов.

— Мне звонят коллеги, спрашивают, как быть. Восстановление документов — это дело не одного дня. А прививка людям нужна уже сейчас, — говорит Гайнутдинов.

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