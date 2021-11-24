Голикова: после перенесенного COVID-19 сертификат должен действовать год

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У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, сертификат должен действовать не полгода, а год. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, на сегодняшний день — 0,74%. Поэтому мы приняли решение — и в ближайшее время в случае вашего одобрения в методические рекомендации Минздрава будут внесены соответствующие изменения», — передает слова Голиковой RT.



Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в Минздраве РФ подписали приказ, согласно которому у привитых от COVID-19 меняется срок действия QR-кода в том случае, если они переболели вирусом уже после вакцинации.



Диана Жиленкова