Число умерших от COVID-19 в Татарстане достигло 1 205

В Татарстане за минувшие сутки подтверждены девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: мужчины 1952, 1940, 1979, 1951, 1940, 1950 годов рождения и женщины 1951, 1947, 1955 годов рождения.



Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



За весь период пандемии число умерших от инфекции татарстанцев достигло 1 205.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 252 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных в республике случаев коронавируса достигло 36 557.

Татьяна Леухина