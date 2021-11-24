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Число умерших от COVID-19 в Татарстане достигло 1 205

18:44, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число умерших от COVID-19 в Татарстане достигло 1 205
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки подтверждены девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: мужчины 1952, 1940, 1979, 1951, 1940, 1950 годов рождения и женщины 1951, 1947, 1955 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


За весь период пандемии число умерших от инфекции татарстанцев достигло 1 205.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 252 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных в республике случаев коронавируса достигло 36 557.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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