Концентрацию «Спутника V» для детей снизят в 10 раз

В вакцине от коронавируса «Спутник V» для подростков концентрацию препарата снизят в пять раз, а для детей — в 10. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Эта доза — исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже 10 раз, — рассказал ученый в эфире телеканала «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты. Чаще всего у испытуемых поднималась температура. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от COVID-19 для детей находится на финальной стадии экспертизы.



Татьяна Леухина