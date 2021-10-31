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Концентрацию «Спутника V» для детей снизят в 10 раз

20:59, 31.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Концентрацию «Спутника V» для детей снизят в 10 раз
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В вакцине от коронавируса «Спутник V» для подростков концентрацию препарата снизят в пять раз, а для детей — в 10. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Эта доза — исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже 10 раз, — рассказал ученый в эфире телеканала «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты. Чаще всего у испытуемых поднималась температура. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от COVID-19 для детей находится на финальной стадии экспертизы.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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