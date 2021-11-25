Эксперт: летальность от COVID-19 превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз

Летальность от COVID-19 превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз. Об этом заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Летальность при гриппе составляет всего 0,04%. А при COVID-19 — 2%, согласно данным, которые предоставляет ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главная цель человечества сейчас — получить коллективный иммунитет и снизить летальность, снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявил Логунов в интервью RT.

В России за сутки умерли 1 240 человек с COVID-19, за весь период пандемии коронавирус унес жизни 267 819 человек. В Татарстане количество умерших от COVID-19 достигло 1 205.

Татьяна Леухина