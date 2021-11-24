Голикова: коечный фонд для больных COVID-19 сокращен на 11%

Фото: Илья Репин

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ сообщила, что коечный фонд для больных коронавирусом в стране сократился на 11%. Об этом пишет ТАСС.



Она рассказала, что на сегодня в стране развернута 271 тысяча ковидных коек. Две недели назад их было 305 тысяч. Снижение составило 11%.

Фото: mos.ru

Недавно сообщалось, что в Татарстане коечный фонд коронавирусных госпиталей свободен только на 17—20%. С 5 ноября в республике суточный прирост заболевших перевалил за 200 и с тех пор постоянно растет.



Дарья Акимова