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Голикова: коечный фонд для больных COVID-19 сокращен на 11%

15:10, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Голикова: коечный фонд для больных COVID-19 сокращен на 11%
Фото: Илья Репин

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ сообщила, что коечный фонд для больных коронавирусом в стране сократился на 11%. Об этом пишет ТАСС.

Она рассказала, что на сегодня в стране развернута 271 тысяча ковидных коек. Две недели назад их было 305 тысяч. Снижение составило 11%.

Фото: mos.ru

Недавно сообщалось, что в Татарстане коечный фонд коронавирусных госпиталей свободен только на 17—20%. С 5 ноября в республике суточный прирост заболевших перевалил за 200 и с тех пор постоянно растет.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:28
    Власть сама виновата. В течение 20 от лет уничтожили больницы.сократили врачей койко мест вот и результат. Самих вините а не людей
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