В центре им. Гамалеи надеются, что QR-код будут выдавать после прививки назальной вакциной

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов выразил надежду, что назальной вакцины от коронавируса в будущем будет достаточно для получения QR-кодов.

Сейчас, в рамках клинических исследований, ученые поймут насколько эффективна только назальная вакцина при защите разных когорт людей.

— Но даже если это не так, то останется применение для создания барьерного иммунитета, — сказал он в интервью RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Логунов выразил надежду, что в 2022 году назальная вакцина от коронавируса будет готова к массовому выпуску. Исследование может начаться в январе 2022 года, первая и вторая фазы займут несколько месяцев.

Сегодня президент России Владимир Путин рассказал, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от COVID-19 от центра им. Гамалеи. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что прививка была сделана на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов, в том числе и повышения температуры, у главы государства не было. В понедельник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.

Татьяна Леухина