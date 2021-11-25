Новости общества

10:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выпустили 85 млн комплектов вакцин «Спутника V» и «Спутника Лайт»

08:38, 25.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выпустили 85 млн комплектов вакцин «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Фото: realnoevremya.ru

В России выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин от коронавируса в гражданский оборот от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«В России выпущено 70 миллионов комплектов «Спутника V» и 15 миллионов «Спутника Лайт», — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне стало известно о регистрации вакцины против коронавируса для подростков. Вчера Гинцбург заявил, что побочных эффектов после применения назальной вакцины против COVID-19 нет.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также