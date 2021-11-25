В России выпустили 85 млн комплектов вакцин «Спутника V» и «Спутника Лайт»
В России выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин от коронавируса в гражданский оборот от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«В России выпущено 70 миллионов комплектов «Спутника V» и 15 миллионов «Спутника Лайт», — приводит «РИА Новости» его слова.
Накануне стало известно о регистрации вакцины против коронавируса для подростков. Вчера Гинцбург заявил, что побочных эффектов после применения назальной вакцины против COVID-19 нет.
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