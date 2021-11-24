В России 2% переболевших COVID-19 людей умирают в течение полугода после болезни

В России 2% переболевших коронавирусом людей умирают в течение полугода после перенесенного заболевания. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Голикова заявила, что общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%. Среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями летальность составляет 4,4%.

Также вице-премьер добавила, что нет значительного снижения уровня смертности от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

«Это серьезная и драматичная статистика, и я еще раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете. И, к сожалению, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — сказала она.



Вторую неделю подряд заболеваемость коронавирусом в России идет на спад. Так, за последние 7 дней количество заражений COVID-19 снизилось на более чем 5%. Тем не менее смертность продолжает оставаться на пике.

Ольга Шагиева