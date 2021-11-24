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Путин: необходимо работать над вакцинами от COVID-19 для маленьких детей

15:59, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Путин: необходимо работать над вакцинами от COVID-19 для маленьких детей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству уделить внимание разработке вакцины от коронавируса для детей старше двух лет. Об этом он заявил на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что в некоторых странах, в том числе в Китае, ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для маленьких детей.

«Нам тоже нужно над этим подумать. В целом прививки должны быть добровольными, тем более для детей. [Нужен] порядок возможного применения этих вакцин, но во всяком случае они должны у нас быть в наличии», — сказал Путин, призвав правительство проследить, как идет работа в этом направлении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сегодня Минздрав России собирается зарегистрировать вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.

Ольга Шагиева
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Ну вот видимо и главный бенефициар высказался. Дальше слушаем трели мгновенного исполнения.
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