Путин: необходимо работать над вакцинами от COVID-19 для маленьких детей

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству уделить внимание разработке вакцины от коронавируса для детей старше двух лет. Об этом он заявил на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что в некоторых странах, в том числе в Китае, ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для маленьких детей.

«Нам тоже нужно над этим подумать. В целом прививки должны быть добровольными, тем более для детей. [Нужен] порядок возможного применения этих вакцин, но во всяком случае они должны у нас быть в наличии», — сказал Путин, призвав правительство проследить, как идет работа в этом направлении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сегодня Минздрав России собирается зарегистрировать вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.



Ольга Шагиева