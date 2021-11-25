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Гинцбург рассказал об отсутствии побочных эффектов после прививки назальной вакциной от COVID-19

04:30, 25.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург рассказал об отсутствии побочных эффектов после прививки назальной вакциной от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Побочных эффектов после применения назальной вакцины против COVID-19 нет. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эффективность препарата еще предстоит проверить. Отдельно ученый ответил на вопрос, будет ли эта вакцина безопасна для аллергиков: «Как и любой препарат — только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет — пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет», пишет ТАСС.

В понедельник Гинцбург сообщал, что привитый дополнительно назальной вакциной не будет распространять вирус. В среду президент России Владимир Путин сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от COVID-19 от Центра им. Гамалеи. Вакцинация препаратом была сделана на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов, в том числе и повышения температуры, у Путина не было.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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