Гинцбург рассказал об отсутствии побочных эффектов после прививки назальной вакциной от COVID-19

Побочных эффектов после применения назальной вакцины против COVID-19 нет. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эффективность препарата еще предстоит проверить. Отдельно ученый ответил на вопрос, будет ли эта вакцина безопасна для аллергиков: «Как и любой препарат — только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет — пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет», пишет ТАСС.

В понедельник Гинцбург сообщал, что привитый дополнительно назальной вакциной не будет распространять вирус. В среду президент России Владимир Путин сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от COVID-19 от Центра им. Гамалеи. Вакцинация препаратом была сделана на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов, в том числе и повышения температуры, у Путина не было.



Татьяна Леухина