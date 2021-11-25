Опрос: большинство татарстанцев не поддерживает введение QR-кодов на транспорте

Фото: Максим Платонов

Большинство жителей Татарстана не поддерживает коронавирусных ограничений на транспорте, начавших действовать с 22 ноября, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса портала SuperJob.



Каждый пятый (20%) житель республики считает меру полезной и одобряет такие ограничения, еще 17% опрошенных затруднились ответить.

В целом по России с мерой не согласны 65% граждан. Поддержку ограничения нашли у 14% респондентов, не определились с позицией 21%.

Фото: Максим Платонов

В Казани за вчерашние сутки в общественный транспорт не пустили почти 500 человек без QR-кодов.

Маргарита Головатенко