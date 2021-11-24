В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков

Фото: Максим Платонов (архив)

Вакцина против коронавируса для подростков получила регистрацию, сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Регистрацию ранее анонсировала вице-премьер России Татьяна Голикова.

В начале ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе «Спутника V» близка к завершению. В вакцине для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10. Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.

Среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 у подростков 12—17 лет лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.