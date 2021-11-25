Биолог рассказала, чем опасно исчезновение дельта-штамма коронавируса

Самоликвидация штамма коронавируса дельта может быть опасна для России, поскольку этот вариант сдерживает другие из-за своей инфекционности, рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова.



По ее словам, из-за наиболее быстрой передачи «дельты» у нее мало шансов размножиться. Есть штаммы и более опасные, в частности, уклоняющиеся от антител. Это значит, что их хуже берет вакцина.

«Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — сказала Баранова в интервью «Ленте.ру».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно ученые предсказали затяжную пандемию из-за дельтаподобных вариантов COVID-19.

Маргарита Головатенко