Голикова: большинство умерших от COVID-19 пожилых не прошли вакцинацию
В России не наблюдается значительного снижения смертности от COVID-19. Большинство умерших не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
По словам Голиковой, статистика серьезная, ежедневно COVID-19 уносит жизни более 1,2 тысячи россиян. Значительную долю от этого числа составляют пожилые люди старше 60 лет. «Абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — передает слова Голиковой «РИА Новости».
Также сегодня вице-премьер заявила, что срок действия сертификата у переболевших COVID-19 должен действовать год, а не полгода. Эту инициативу поддержал Владимир Путин.
комментарии
снижения заболеваемости нет, а сертификат продлить - это как так? Саботаж да и только, СК и Бастрыкин куда смотрят, опят моргенштерна пиарят?