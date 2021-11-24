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Голикова: большинство умерших от COVID-19 пожилых не прошли вакцинацию

15:47, 24.11.2021 3
Голикова: большинство умерших от COVID-19 пожилых не прошли вакцинацию
Фото: Ринат Назметдинов

В России не наблюдается значительного снижения смертности от COVID-19. Большинство умерших не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам Голиковой, статистика серьезная, ежедневно COVID-19 уносит жизни более 1,2 тысячи россиян. Значительную долю от этого числа составляют пожилые люди старше 60 лет. «Абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — передает слова Голиковой «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Также сегодня вице-премьер заявила, что срок действия сертификата у переболевших COVID-19 должен действовать год, а не полгода. Эту инициативу поддержал Владимир Путин.

Диана Жиленкова
ОбществоВластьМедицина

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:00
    3-е переболевших в семье ни у одного нет справки(с диагнозом)
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  • Анонимно 16:06
    >Также сегодня вице-премьер заявила, что срок действия сертификата у переболевших COVID-19 должен действовать год, а не полгода. Эту инициативу поддержал Владимир Путин.

    снижения заболеваемости нет, а сертификат продлить - это как так? Саботаж да и только, СК и Бастрыкин куда смотрят, опят моргенштерна пиарят?
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  • Анонимно 16:53
    А меньшинство (вакцинированных) это сколько?
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