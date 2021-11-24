Голикова: большинство умерших от COVID-19 пожилых не прошли вакцинацию

Фото: Ринат Назметдинов

В России не наблюдается значительного снижения смертности от COVID-19. Большинство умерших не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам Голиковой, статистика серьезная, ежедневно COVID-19 уносит жизни более 1,2 тысячи россиян. Значительную долю от этого числа составляют пожилые люди старше 60 лет. «Абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — передает слова Голиковой «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Также сегодня вице-премьер заявила, что срок действия сертификата у переболевших COVID-19 должен действовать год, а не полгода. Эту инициативу поддержал Владимир Путин.

Диана Жиленкова