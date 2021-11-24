В РПЦ посоветовали антипрививочникам «надеть комбинезончик» и посетить «красную» зону

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что противникам вакцинации, которые отговаривают людей от прививок, стоит «надеть комбинезончик» и посетить умирающих в «красной» зоне.

Он отметил, что ранее уже высказывался о деятельности антипрививочников.

«Я, к этим людям обращаясь, сказал: если вы не верите в то, что происходит, наденьте комбинезончик, сходите в «красную» зону, посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях умирают. Если и это вас не убедит, значит, у вас просто каменное сердце», — приводит слова митрополита «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в котором предложили им посетить «красные» зоны ковидных отделений. В письме говорится, что авторам известно о позиции противников вакцинации, но после посещения госпиталей они изменят ее.

Ольга Шагиева