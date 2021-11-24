Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 50,4%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%.

«По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в РФ снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тыс. населения», — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны коронавируса в России. С вероятностью 93% она придется на 22 декабря.



Ольга Шагиева